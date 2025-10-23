L’associazione Appia Traiana Francigena APS, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ostuni, comunica che l’evento Appia Day 2025 – Traiana Viva, inizialmente previsto per il 5 ottobre e rinviato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, sarà regolarmente svolto domenica 26 ottobre 2025, presso la Masseria Borgo Santuri, lungo il tracciato storico della Via Appia Traiana.

Il programma rimane invariato e prevede:

– Una camminata guidata lungo la Via Traiana, da Borgo Santuri al Dolmen di Montalbano

– Letture pubbliche a cura del Presidio del Libro di Ostuni e delle Prof.sse Cirasino, Pecoraro e Aurisicchio

– Una rievocazione storica a cura della Legio VIII Augusta APS, con accampamento romano, dimostrazioni e tavoli didattici

– Una dimostrazione di archeocucina dal vivo a cura di Franziska Chef

– Un incontro sulla dieta mediterranea in epoca romana con il contributo del Dott. Domenico Rogoli, direttore generale della Fondazione Dieta Mediterranea

Il Convito all’Impero, pranzo storico su prenotazione (€30), curato dallo chef della Masseria Borgo Santuri

Location: Masseria Borgo Santuri – Contrada Santuri, Ostuni (BR) Prenotazioni: 337 825 777 Email: appiatraianafrancigena@gmail.com

L’ingresso all’evento è gratuito. Il pranzo è a pagamento previa prenotazione da effettuarsi entro le ore 12 di sabato 25

Appia Day 2025 – Traiana Viva si conferma come un’occasione unica per vivere il territorio attraverso storia, paesaggio e sapori, in un contesto autentico e partecipativo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9:00 – Accoglienza, saluti:

– sindaco Angelo Pomes,

– assessore alla cultura e turismo Niky Maffei

Ore 9:30 – Camminata rievocativa sulla Via Traiana

Partenza dalla Masseria Borgo Santuri per un percorso guidato di circa un’ora lungo il tracciato storico della Via Appia Traiana. Un’occasione per immergersi in un paesaggio antico, segnato da uliveti millenari, muretti a secco e tracce silenziose della Via Traiana. L’esperienza sarà arricchita da letture a cura del Presidio del libro di Ostuni e delle Prof.sse Cirasino, Pecoraro e Aurisicchio.

Ore 10:00 – 16:00 – Visita all’accampamento militare romano.

Allestimento di un accampamento militare romano con tende dei legionari a cura dell’Associazione Legio VIII Augusta APS: ricostruzione storica di un campo militare, costumi, armi e vita quotidiana dei legionari.

– Esposizione di armi ed armature. Legionari in marcia e dimostrazione di tecniche di combattimento di difesa e attacco (testuggine, murum, cuneo ecc)

– Spettacolo di gladiatori Rudini Gladiatores della Legio VIII

– Tavoli didattici con esposizione di macchine d’assedio, riprodotti con particolare filologica

– Tavolo didattico di Archeocucina

– Tavolo didattico di tessitura con telai a tavolette

– Possibilità di interazione con figuranti e rievocatori

Ore 12:00 Dimostrazione di archeologia gastronomica- Presentazione di piatti ispirati alla cucina dell’antica Roma, con spiegazioni sulle tecniche e sugli ingredienti originali.

Ore 12:30 Incontro sulla dieta mediterranea in epoca romana

Contributo del Dott. Domenico Rogoli, direttore generale della Fondazione Dieta Mediterranea. Un approfondimento sul legame tra alimentazione antica e sostenibilità moderna, tra archeologia e attualità.

Ore 13:30 – Convito all’Impero (Pranzo facoltativo a pagamento e accessibile solo previa prenotazione e con ticket dedicato – prezzo 30€ )

Degustazione di pietanze storiche ispirate alla cucina dell’antica Roma, curata dallo chef della Masseria Borgo Santuri e servita nelle sale interne della masseria. Il convito è a pagamento e accessibile solo su prenotazione, con ticket dedicato. Il menù prevede esperienze gastronomiche immersive, ispirate ai sapori e alle usanze dell’Impero Romano.

Ore 16:00 – 17:00 – Conclusione attività

Saluto finale e chiusura del campo rievocativo. Possibilità di visita libera alla masseria.

Il pranzo è a pagamento e accessibile solo previa prenotazione e con ticket dedicato.

INFO E PRENOTAZIONE: 337 825 777 – mail: appiatraianafrancigena@gmail.com

Proposta Pranzo

Domenica 26 Ottobre 2025

€ 30,00 per persona inclusa acqua e 1 Caraffa di vino (Lt) ogni 4 persone – altre consumazioni a parte

Gustatio / Antipasti

– Olive condite con erbe aromatiche e miele

– Pane con moretum (formaggio fresco, erbe e aglio pestati)

– Uova sode con garum (oggi colatura di alici)

Prima Mensa / Piatti Principali

PullusFrontonianus: pollo speziato con vino, coriandolo e miele

Spalla di Maiale Arrosto con verdure

Contorno di Lenticchie alla romana con cumino e alloro

Seconda Mensa / Dolce

Torta di Ricotta-