Un percorso articolato in tre tappe per riflettere sul valore della pace, nelle sue radici storiche, nelle implicazioni economiche e nella dimensione educativa e spirituale. È questo il filo conduttore di “Approfondire la Pace”, il ciclo di iniziative in programma a gennaio tra Brindisi e Ostuni.

Giovedì 15 gennaio – ore 16.30, Brindisi

Il primo appuntamento prende forma come visita guidata alla scoperta di Brindisi Città di Pace. Il ritrovo è fissato in Piazza Vittorio Emanuele II (Giardinetti). Il percorso, curato dalle guide dell’associazione Le Colonne, attraverserà luoghi noti e meno noti della città, legati ai momenti in cui la comunità brindisina è stata “Casa della Pace”. Dalla storica Pace di Brindisi del 40 a.C. fino all’accoglienza del popolo albanese di 35 anni fa, un itinerario che intreccia memoria e identità.

Mercoledì 21 gennaio – ore 18.00, Ostuni

Al centro del secondo incontro il tema “Economia e Pace. Impresa sostenibile”. Interverrà il dott. Sergio Gatti, componente del Comitato scientifico delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, direttore generale di Federcasse e tra i fondatori della Scuola dell’Economia Civile. L’incontro propone una riflessione sulla responsabilità sociale delle imprese e delle persone in una fase storica segnata da profonde trasformazioni. Sarà presente per le conclusioni S.E. mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni. L’iniziativa è promossa dal Progetto Policoro Brindisi-Ostuni e dalla BCC di Ostuni.

Venerdì 23 gennaio – ore 19.00, Brindisi

Il ciclo si chiuderà al Santuario di Jaddico con l’incontro “Pace disarmata e disarmante”. Interverranno Elvira Zaccagnino, direttrice delle edizioni La meridiana, e Michele Illiceto, docente di Filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese. Anche in questa occasione le conclusioni saranno affidate all’Arcivescovo mons. Giovanni Intini.

A introdurre e orientare la riflessione saranno due testi di riferimento:

il Messaggio di Sua Santità Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale della Pace, “La pace sia con tutti voi. Verso una pace disarmata e disarmante”, e la Nota pastorale della CEI “Educare a una pace disarmata e disarmante”, approvata dall’81ª Assemblea Generale ad Assisi nel novembre 2025.

Tre appuntamenti diversi per forma e linguaggio, uniti dall’esigenza di riportare la pace al centro del dibattito civile, economico e culturale.