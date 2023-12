Lunedì 18 dicembre alle ore 9,30 nella sede del Museo Archeologico “F. Ribezzo” in piazza Duomo a Brindisi, come ogni anno, ARCA NORD SALENTO in concomitanza con le festività natalizie e a conclusione di un lungo periodo di intensa attività per il miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini illustrerà le principali attività svolte nell’anno appena trascorso e i nuovi progetti.

Inoltre l’occasione servirà a rendere pubbliche le prossime sfide aventi come obiettivo l’ammodernamento della macchina amministrativa dell’Agenzia, finalizzata sopratutto ad una migliore e più efficiente gestione del proprio patrimonio immobiliare.