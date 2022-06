Fa tappa anche in Puglia il progetto Believe, dedicato alle atlete minibasket e under 13 per la promozione del basket femminile.

L’iniziativa è fissata per i giorni 14, 15 e 16 giugno ad Ostuni, Trani e Palagiano, con la partecipazione del responsabile tecnico nazionale del settore Minibasket Maurizio Cremonini e Roberta Regis dello staff nazionale minibasket formatore CNA.

Primo appuntamento martedì 14 giugno ad Ostuni, presso il liceo scientifico Pepe di via Nobile, con allenamenti previsti alle 17,00 (annate 2011-2012) e 18,30 (annate 2009-2010). Stessi orari e stesse classi coinvolte per i due giorni successivi, quando il progetto Believe si svolgerà al PalaAssi di Trani (mercoledì 15 giugno) e presso l’istituto scolastico Bellisario-Sforza di Palagiano (giovedì 16 giugno).

Al termine di ciascun allenamento ci sarà un incontro dei referenti federali Cremonini e Regis con i genitori delle cestiste che parteciperanno alle sedute.

Un’iniziativa di grande interesse per le giovanissime cestiste, soprattutto in una regione come la Puglia che ha riavviato nella stagione ancora in corso tutte le attività agonistiche del movimento femminile.