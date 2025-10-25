Aperte le iscrizioni al laboratorio presepiale “JoyLab” a Brindisi: tre giorni per imparare l’arte del presepe artigianale
Torna per il secondo anno consecutivo il laboratorio presepiale “JoyLab”, promosso dall’associazione Joy di Merine (Lecce), che anche quest’anno farà tappa a Brindisi grazie alla collaborazione con l’Istituto “Marzabotto”. L’appuntamento è fissato per 7, 8 e 9 novembre 2025 e le iscrizioni sono ufficialmente aperte.
Il laboratorio sarà condotto da Andrea Lamarina e Marco De Vitis, appassionati presepisti che guideranno i partecipanti alla scoperta delle principali tecniche costruttive per la realizzazione di un presepe artistico, con un approccio pratico e formativo rivolto a tutti: principianti, appassionati e hobbisti, ma anche a chi desidera perfezionare le proprie competenze artigianali.
Il programma formativo affronterà in modo pratico e dettagliato le principali fasi di lavorazione:
• Progettazione, assemblaggio e studio delle proporzioni
• Taglio del polistirene
• Intaglio e modellazione di muri e intonaci
• Applicazione di effetti scenografici (fuoco, fontane, movimento)
• Realizzazione di impianto elettrico decorativo
L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività culturali e artigianali promosse da Joy e si inserisce nel calendario natalizio “JOYLAND – Il Natale è qui”, con l’obiettivo di valorizzare l’arte presepiale come patrimonio di tradizione e creatività.
La partecipazione è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri: 320.7638941 – 329.1045006
Per ulteriori informazioni stampa:
Associazione Joy – Merine (LE)
Email: aps.joymerine@gmail.com
A.p.s. Joy
CF. 93161120758
Via Lecce, n.75 – 73023 – Merine di Lizzanello (LE)
Facebook: Aps Joy Merine – Instagram: aps.joy_merine – Tik Tok: apsjoymerine
