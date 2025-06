Un’altra brutta pagina scritta dall’Amministrazione del Comune di Brindisi che ha dato con una delibera pastrocchiata un colpo al futuro dell’ultimo ASILO Pubblico della città, le lavoratrici verranno mandate chissà dove a fare chissà cosa in altri uffici comunali, anni e anni di alta professionalità svilite da un’amministrazione incapace di guardare al benessere della città di Brindisi.

Il Sindaco non ha più voluto incontrare la Funzione Pubblica CGIL Brindisi che ha più volte tentato il dialogo con l’amministrazione Comunale, tanto che dopo la fase aperta in Prefettura a febbraio in cui si erano dati degli indirizzi per salvare l’ultimo Asilo nido pubblico, ci si era lasciati con la prospettiva di un altro anno di Asilo pubblico, seppure in modalità di gestione mista, ed il tentativo di riaprire un dialogo durante questa fase transitoria, poi invece il silenzio più totale e ora questa decisione che traguarda solo pochi mesi e senza alcuna prospettiva se non quella di sfruttare le dipendenti in altro settore.

Tutto questo è inaccettabile e la FP CGIL BRINDISI continuerà a difendere un Asilo Comunale e Pubblico per la città di Brindisi.

L’intenzione di esternalizzare l’unico Asilo Nido Pubblico rimasto in provincia, è l’ennesimo schiaffo alla città di questo Sindaco che evidentemente è lì per vedere Brindisi affondare.

La petizione popolare che ha raggiunto le 5000 firme,e che pure era servita in Prefettura per dimostrare quanto la cittadinanza tenesse a questa struttura, è stata derubricata come non rappresentativa di chi usufruisce del NIDO, per dire di quanto sia poco importante il parere di una Città in questa occasione.

Dopo il fallimento Brindisi Città della Cultura (d’altronde come faceva ad esserlo con un Sindaco che ha paura di dire da chi siamo stati Liberati il 25 aprile) ecco l’ennesimo “successo” del suo mandato, Il Sindaco Marchionna ha la responsabilità di avere con la sua politica sfuggente su tutti i temi di determinare questa chiusura.

La Funzione Pubblica CGIL Brindisi ancora una volta denuncia l’ atteggiamento di questo Sindaco che sta destrutturando una Città, una Città che meriterebbe una Politica che almeno provasse a salvarla da un isolamento sempre più schiacciante su ogni tema che riguarda il Lavoro ed il Sociale.

Luciano Quarta

Segretario Generale FP CGIL BRINDISI