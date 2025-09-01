Dall’inaugurazione della nuova piastra dell’ospedale di Ostuni con Pronto soccorso, Radiologia e Laboratorio analisi, alla promozione delle campagne per gli screening e le vaccinazioni; dalle iniziative per la sensibilizzazione alla donazione di sangue e organi al potenziamento del personale. Il direttore generale Maurizio De Nuccio traccia un bilancio a due anni dall’insediamento alla guida della Asl Brindisi.

“Il primo settembre – dice – inizia ufficialmente il terzo anno di mandato della direzione strategica nella Asl Brindisi. In questi due anni insieme agli operatori sanitari, alle istituzioni e ai cittadini abbiamo raggiunto risultati davvero importanti. Un ringraziamento speciale va al direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e al direttore amministrativo Loredana Carulli, per la loro professionalità e il loro sostegno quotidiano. Abbiamo investito sugli ospedali e sulle infrastrutture: da ultimo ricordo l’inaugurazione della nuova piastra dell’ospedale di Ostuni con il potenziamento di diversi reparti. Sul fronte del personale abbiamo lavorato per le stabilizzazioni, le nuove assunzioni, la creazione di graduatorie e per l’internalizzazione di servizi fondamentali, rafforzando la società in house Sanitaservice. Molto è stato fatto – prosegue – anche per il territorio e la prevenzione con l’attivazione di ambulatori, la promozione delle campagne di screening e vaccinazioni e tante iniziative dedicate alla donazione di sangue e degli organi e alla salute mentale. Non sono mancati momenti di comunità e condivisione, dalla collaborazione con le scuole e le associazioni fino ai grandi eventi che hanno visto la presenza attiva della Asl come il G7 a Borgo Egnazia. Il cammino continua, passo dopo passo, sempre insieme per costruire salute e benessere nella nostra provincia”.

Brindisi, 1 settembre 2025