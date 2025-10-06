L’Asl Brindisi ha bandito due concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti riservati a medici della disciplina di medicina d’emergenza-urgenza e un posto per un medico della disciplina di oncologia. Accanto a questi sono stati pubblicati due avvisi per il conferimento di incarichi quinquennali, per titoli e colloquio, per il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica, articolazione funzionale del Perrino di Brindisi. Il primo incarico riguarda il direttore dell’Uoc Neuroriabilitazione, mentre il secondo è per direttore dell’Uoc Medicina fisica e riabilitativa. Tutti gli avvisi, predisposti dall’Area del Personale e dall’Unità operativa Assunzioni e Concorsi, scadono il 3 novembre e sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale numero 77 del 3 ottobre.

“Con questi avvisi – ha sottolineato il direttore generale Maurizio De Nuccio – prosegue l’attività di reclutamento del personale, con l’obiettivo di garantire ai cittadini servizi sempre più rapidi ed efficienti. Ringrazio le strutture impegnate nelle procedure di selezione per il grande lavoro svolto per rafforzare la capacità operativa della nostra Azienda”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI