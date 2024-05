Una giornata di incontro per approfondire la conoscenza della figura dell’infermiere è in programma nella mattinata di lunedì 13 maggio a Brindisi nella sala conferenze dell’Autorità Portuale. L’evento è promosso dall’unità operativa Professioni sanitarie della Asl Brindisi insieme all’Opi, l’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia.

Dopo i saluti istituzionali del direttore generale Maurizio De Nuccio, del direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, del direttore amministrativo Loredana Carulli, dell’arcivescovo della Diocesi Brindisi-Ostuni monsignor Giovanni Intini e del presidente dell’Opi Brindisi Antonio Scarpa, seguiranno gli interventi moderati da Adelina Usai, dirigente responsabile della Uosd Professioni sanitarie della Asl Brindisi, e di Gabriele Guido, componente Opi giovani.

Due figure di spicco nel programma: in apertura prevista la lettura magistrale sulla storia ed evoluzione della professione infermieristica a cura di Paola Di Giulio, ricercatrice e professore associato di Scienze Infermieristiche dell’Università di Torino, mentre il dottor Gianluca Solitro, direttore del Centro infermieristico Polispecialistico 9CARE e presidente Opi Bergamo, tratterà l’esperienza infermieristica nella libera professione.

Protagonisti tra i relatori sono infermieri della Asl Brindisi che riferiranno la loro esperienza nei diversi ambiti di attività dell’azienda sanitaria. Previsti anche interventi di studenti che racconteranno i percorsi accademici della professione.

Nell’arco della settimana l’Opi ha trattato diversi temi che riguardano la figura dell’infermiere con attività informativa diffusa sui canali social, mentre il 10 maggio alle ore 11.00 ha promosso la celebrazione di una funzione religiosa nella Cappella dell’ospedale Perrino a cui parteciperà la direzione strategica, il personale della Asl e gli studenti dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI