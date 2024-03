Operativo sul territorio nazionale si rivolge a chi stia affrontando il Gliobastoma

Esiste un’umanità silente, composta da uomini e donne che non ritroverete nei rotocalchi locali. Famiglie che nel silenzio del loro vivere sono pronte ad esserci quando condividono progetti e comprendono il bene destinato ad altri. E’ questa la schiera di volontari e donatori che consentono la realizzazione di progetti a così ampio respiro.

Dopo l’avvio del progetto “Psiconcologo in corsia” che prevede il supporto di uno psicologo presso il reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale A. Perrino di Brindisi, un’altra, iniziativa da parte dell’Associazione “Mattia Passante ETS”, questa volta a livello nazionale, prende vita.

“Psiconcologia online” consentirà in maniera totalmente gratuita, a chi ne farà richiesta di avere a disposizione una specialista, la Dott.ssa Maria Antonietta Berio, che li accompagnerà in un percorso di accettazione, progettualità e quant’altro per evitare fenomeni di isolamento e di abbandono e di prevenzione di fenomeni di disagi relazionali.

A chi è destinato? A tutti i pazienti affetti da una patologia oncologica del sistema nervoso centrale ed in primis, tra questi, a chi ha una diagnosi di Glioblastoma, ritenuta rara, ma che vede un aumento dei casi diagnosticati e soprattutto, purtroppo, un abbassamento dell’età di insorgenza.

Ai parenti ed ai Caregiver e nei casi, purtroppo, di esito fatale è previsto un percorso di elaborazione del lutto.

Visitate il sito www.associazionemattiapassante.it o il loro account Facebook dove troverete la loro storia, i loro progetti e, se vorrete, le indicazioni per eventuali donazioni.