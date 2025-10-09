Dopo un mese intenso di preparazione e diversi test utili a rodare il gruppo, l’Aurora Volley Brindisi è pronta a iniziare la nuova avventura nel campionato di Serie C femminile 2025-26.

L’esordio è fissato per sabato 11 ottobre, in trasferta sul campo della Magic Volley Galatina, prima tappa di un percorso che vedrà la squadra brindisina impegnata in un girone ad alto livello di competitività.

Guidata dalla nuova coach Monica Casalino, affiancata dallo staff tecnico composto dall’ assistente Rossella Armentani e dal preparatore atletico Andrea Pagliara, l’Aurora presenta un roster profondamente rinnovato, con l’inserimento di giovani promesse e alcune conferme di esperienza.

“Abbiamo lavorato con intensità per creare un gruppo coeso e con grande spirito di sacrificio,” – ha dichiarato la coach Casalino – “Il nostro obiettivo non è solo la prestazione sportiva, ma la crescita continua di ogni atleta all’interno del progetto tecnico dell’Aurora.”

Il club brindisino ha scelto di puntare su un progetto sostenibile e formativo, che unisce la valorizzazione delle giovani al mantenimento di un nucleo esperto, guidato dalla capitana Morgana Gallo e dalla vice Letizia Basile.

Una scelta coerente con la filosofia della società, che vede nella pallavolo uno strumento di crescita, educazione e appartenenza.

Nel corso della preseason, la squadra ha disputato vari allenamenti congiunti e ha partecipato al Memorial Antonio Ursi, chiudendo una fase di preparazione utile per affinare meccanismi e testare le nuove soluzioni tattiche.

“L’esordio è sempre un momento speciale,” – ha commentato il vice presidente Daniele De Leonardis – “Siamo soddisfatti del lavoro svolto e curiosi di vedere come il gruppo reagirà alle prime sfide reali del campionato.”

La società invita tifosi, appassionati e famiglie a seguire la stagione sui canali social ufficiali Aurora Volley Brindisi, dove saranno pubblicati aggiornamenti, risultati e contenuti esclusivi dal dietro le quinte.