Continua il momento positivo dell’Aurora Volley Brindisi che, nella terza giornata del campionato di Serie C femminile, si impone con un netto 3-0 sul campo dell’Astra Volley (14-25, 18-25, 24-26), confermandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Partenza brillante per le biancazzurre, che nel primo set hanno giocato un volley praticamente perfetto, dominando in ogni fondamentale e chiudendo 14-25 senza lasciare spazi alle avversarie.

Nel secondo parziale, la reazione della squadra di casa non si è fatta attendere: l’Astra ha alzato il ritmo in battuta e in difesa, rendendo il match più equilibrato e combattuto. Brava l’Aurora a restare lucida nei momenti chiave e a piazzare l’allungo decisivo nel finale, conquistando anche il secondo set 18-25.

Il terzo parziale è stato il più intenso ed emozionante: le padrone di casa, spinte dal loro pubblico, hanno cercato in tutti i modi di riaprire la partita, andando anche in vantaggio. Ma la reazione del gruppo di coach Monica Casalino non si è fatta attendere: le brindisine hanno rimontato con carattere e concentrazione, trovando la forza per chiudere il match ai vantaggi sul 24-26.

Al termine della gara il Vicepresidente De Leonardis si dichiara soddisfatto: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile: l’Astra, dopo la sconfitta di Lecce, aveva voglia di riscattarsi davanti al proprio pubblico. Dopo un primo set praticamente perfetto da parte nostra, loro hanno cominciato a crescere in tutti i fondamentali. Le ragazze sono state brave a gestire il secondo set e a reagire nel terzo quando si sono trovate sotto. Merito alla squadra, che sta lavorando con dedizione e spirito di sacrificio.”

Con questa vittoria, l’Aurora Volley Brindisi conferma il suo ottimo inizio di stagione, dimostrando solidità, concentrazione e una crescita costante sia sul piano tecnico che mentale.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 1 novembre, al Pala Zumbo contro il Frimarc Surbo per la quarta giornata del campionato di Serie C femminile.