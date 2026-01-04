Nella serata di ieri, 03 gennaio 2026, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta nel Comune di San Vito dei Normanni, in via Guglielmo Oberdan, per un principio di incendio di un’autovettura.

Il tempestivo intervento ha consentito lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area interessata, evitando ulteriori conseguenze. Non si segnalano feriti.