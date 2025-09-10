La Promocost Srl, guidata da Giuseppe Roma, ha completato in soli 61 giorni – con un giorno di anticipo rispetto ai termini contrattuali – le opere di ristrutturazione del Pronto Soccorso dell’ASST Gaetano Pini – CTO e la contestuale demolizione e ricostruzione della camera calda. Un risultato straordinario per l’azienda brindisina che testimonia come anche in Italia sia possibile portare a termine cantieri complessi in tempi rapidissimi, senza rinunciare a qualità ed efficienza.

Nell’intervista rilasciata ad Agenparl, Roma ha evidenziato i fattori chiave del successo: pianificazione millimetrica, squadre altamente specializzate coordinate in parallelo, logistica ottimizzata e un impegno continuo, anche nei mesi estivi. Determinante, inoltre, la sinergia tra impresa, direzione lavori e committenza, trasformata in una vera partnership basata su fiducia e trasparenza.

Il risultato è stato celebrato con l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’Assessore regionale Guido Bertolaso e della Direzione dell’ASST, occasione in cui è stato sottolineato come interventi di questa portata contribuiscano a garantire servizi di qualità ai cittadini e un utilizzo efficiente delle risorse del PNRR.

Un riconoscimento formale è arrivato anche dal dott. Claudio Di Benedetto, Direttore U.O.C. Gestione Acquisti e U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell’ASST, che in una nota indirizzata a Promocost ha espresso i “più

sentiti ringraziamenti” a Roma e alla sua squadra, lodandone competenza, tenacia ed etica del lavoro.

Guardando al futuro, Promocost intende rafforzare il proprio impegno verso l’innovazione e la transizione ecologica, con l’adozione di materiali a basso impatto, tecnologie per l’efficienza energetica e processi sempre più sostenibili.

Un modello di efficienza e collaborazione di un’azienda “made in Brindisi” che si candida a diventare punto di riferimento per il settore edilizio italiano.