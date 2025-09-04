La Giunta comunale di Brindisi, nella seduta di questa mattina, ha preso atto dell’ammissione a contributo del Comune capoluogo al finanziamento ottenuto grazie al bando «Sport di Tutti – Parchi 4-14 (ed. 2024)» – iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. – riguardante «Parco Di Giulio» e ha approvato la consequenziale convenzione con Sport e Salute S.p.A.

Il progetto vincente, denominato «Sport di Tutti – Parco Di Giulio», prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dedicata alla fascia d’età 9-14 anni. Con un’estensione di circa 300 metri quadrati, il nuovo spazio offrirà a ragazze e ragazzi la possibilità di praticare sport e attività motoria all’aria aperta. L’intervento, dal costo totale di 50.000,00 euro, è finanziato per 32.500,00 euro da Sport e Salute e cofinanziato per 17.500,00 euro dal Comune di Brindisi.

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha voluto inquadrare il progetto in una prospettiva più ampia, legata alla visione strategica a lungo termine per la città. «Questa nuova area sportiva non è un evento isolato – ha dichiarato -. È un tassello fondamentale che si integra in una strategia più vasta volta a migliorare la qualità della vita a Brindisi, in cui si inseriscono anche il playground per il quartiere Sant’Elia che si realizzerà con grazie al finanziamento vinto con “Sport Illumina” e il Parco Modulare del Perrino appartenente alla strategia di rigenerazione urbana di “Trame”. Non si tratta solo di aggiungere uno spazio per fare sport – ha concluso Marchionna -, ma di creare luoghi di incontro e crescita per la comunità. Ogni progetto contribuisce a ridisegnare il volto della nostra città rendendola più a misura di cittadino».

Brindisi si è classificata al 18° posto nella graduatoria nazionale con 80 punti su 100, tra oltre 200 candidature presentate, a testimonianza dell’importanza e della qualità del progetto. «Esso rappresenta un ulteriore passo in avanti per la nostra città – ha confermato l’assessore all’Impiantistica sportiva, Giuliana Tedesco -. È fondamentale investire in spazi che incentivino i nostri giovani a praticare attività fisica all’aperto, offrendo loro un’alternativa sana e costruttiva, come dimostrato dall’enorme successo riscosso dal playground a piazza Santa Teresa. Un risultato importante – ha aggiunto – che si inserisce perfettamente nel nostro programma di valorizzazione dello sport come strumento di crescita e inclusione sociale».

Giova ricordare che l’area della nuova realizzazione all’interno del «Parco Di Giulio» sarà dotata di un circuito a corpo libero di grandi dimensioni e di 8 macchine polivalenti per allenamento isotonico e cardio. Sarà fornita di pavimentazione antitrauma e segnaletica informativa con QR Code che, attraverso video tutorial, guideranno i giovani nell’uso corretto delle attrezzature. «La riqualificazione dei nostri parchi cittadini è una priorità, il nostro obiettivo è rendere i nostri spazi pubblici sempre più funzionali e accoglienti per tutta la comunità – ha commentato Livia Antonucci, assessore all’Ambiente con delega ai Parchi -. Con questo intervento, il “Parco Di Giulio” diventerà un nuovo punto di aggregazione e benessere per i ragazzi». L’obiettivo è favorire l’acquisizione di schemi motori di base e promuovere il benessere fisico e psichico, in un contesto di divertimento e socializzazione. Questo progetto rafforza l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare lo sport come strumento di crescita e inclusione sociale, offrendo ai giovani brindisini nuove opportunità per uno stile di vita sano e attivo.

Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti alla Giunta comunale per aver creduto in questa iniziativa, da me promossa attivamente con la partecipazione al bando. Tale risultato conferma la dedizione dell’assessore Livia Antonucci nel fare della riqualificazione dei parchi cittadini una priorità. Il Di Giulio, con questo intervento, incrementerá il suo essere punto di aggregazione e benessere per i ragazzi nella periferia della città; ed oltretutto rafforza l’impegno del nostro Gruppo di Forza Italia nel valorizzare lo sport e l’inclusione sociale, come nuove occasioni di crescita per i nostri giovani.

