Vince in trasferta la Robur Brindisi,marchiata Resin Piping,consolidando il secondo posto in questo campionato di Dr3. I brindisini hanno affrontato in trasferta a Taranto i ragazzi della Dynamic Taranto,e facendo un passo in avanti per conquistare una posizione migliore nella lotteria dei play-off per l’accesso in Dr2.

Partita che si presentava ostica,sul campo di una diretta concorrente,ma anche per l’assenza per infortunio dei play Alessio Simone e Davide Massaro e della guardia Francesco Ostuni.

E l’incontro si mette subito male per i ragazzi brindisini che chiudono il secondo quarto sotto di 15 punti (44-29). Al rientro ,dopo la pausa lunga si vede un atteggiamento diverso ,con un cambio difensivo la squadra reagisce con personalità ,mettendo più attenzione in difesa ,i tarantini nei primi due quarti avevano realizzato sette tiri da tre.

Difesa più aggressiva, maggiore intensità e fiducia crescente possesso dopo possesso hanno cambiato l’inerzia della gara. Dal -20 al sorpasso (51-54 al terzo quarto, parziale di 7-25), fino al 77-83 finale che certifica l’ottava vittoria consecutiva.

Una rimonta costruita con carattere e spirito collettivo.

“Partita difficile un campo ostico le rotazioni sono state minime noi eravamo praticamente sette giocatori-Luca Isidoro capitano della Robur Brindisi- però la squadra anche quando siamo andati sotto di 15 punti è stata sempre con la testa in campo con un terzo quarto da 25 a 7, ribaltando la partita e vincendo il quarto tempo di 3 con una difesa a uomo “

Sabato, in casa nel palasport di Tuturano, lo scontro al vertice contro la capolista Polisportiva Manduria: prima contro seconda della Divisione Regionale 3, girone C.

Giada Amatori