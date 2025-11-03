Battuta d’arresto per la Dinamo Brindisi, sconfitta al PalaTracuzzi di Messina per 70-62 al termine di una gara condotta in rincorsa. Dopo un buon avvio, i biancazzurri subiscono il rientro e l’allungo dei padroni di casa nella parte centrale del match, riuscendo solo nel finale ad avvicinarsi fino al -1, senza però completare la rimonta. Ancora una super prova per Jovanovic, autore di 26 punti, e doppia doppia per Di Ianni e Sapiega.

Coach Cristofaro conferma il quintetto con Jovanovic, Stankovic, Sapiega, Di Ianni e Pulli. La Dinamo parte con grande intensità e si porta subito sul 6-0; Vinciguerra sblocca i padroni di casa, ma la tripla di Jovanovic vale il 9-2. Messina trova più fluidità in attacco, ma la Dinamo risponde con precisione dai 6,75. Con il canestro in area di Cissè da rimbalzo offensivo, il primo quarto si chiude sul 20-14 per la Dinamo.

In avvio di secondo periodo è ancora Vinciguerra a trascinare i siciliani con 8 punti consecutivi per il pareggio, e il libero di Chakir firma il primo vantaggio locale (25-24). Nonostante la risposta dalla lunga distanza di Jovanovic, Messina prende fiducia e va al riposo sul 38-31.

Alla ripresa Messina, trascinata da Sakovic, allunga fino al 47-33, poi tocca il massimo vantaggio sul 53-35. La Dinamo non si disunisce e reagisce con un parziale di 11-0 grazie all’intensità difensiva, che riapre il match (53-46), ma i padroni di casa controllano e chiudono il terzo quarto avanti 58-49.

Nell’ultimo periodo la Dinamo aumenta la pressione difensiva e con Greco, Stankovic e Di Ianni si riporta sul -4 (58-54) dopo lungo tempo. La partita si fa tesa e frammentata dai numerosi fischi arbitrali, e le squadre faticano a trovare la via del canestro con continuità. Sapiega, dall’angolo, infila la tripla del -1 (60-59) a 3’34’’ dalla sirena. Nel finale punto a punto, la maggiore freddezza di Messina e qualche errore sotto misura condannano i biancazzurri.

La Dinamo Brindisi tornerà in campo sabato 8 novembre alle 18:00 al PalaZumbo contro il Bim Bum Basket Rende.

EcoJump Messina Basket School – Dinamo Basket Brindisi 70-62 (14-20; 38-31; 58-49; 70-62)

Basket School Messina: Lo Iacono 8, Marinelli 8, Vinciguerra 13, Iannicelli 2, Chakir 15, Warden 10, Busco 3, Sakovic 11, Fei ne, Serraino ne. Coach: Sidoti

Dinamo Brindisi: Greco 5, Costabile, Stankovic 1, Sannelli, Jovanovic 26, Pulli 2, Di Ianni 10, Sapiega 12, Cissè 6, Pantile ne. Coach: Cristofaro

Arbitri: Filesi – Giunta

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi