Il progetto “Bibliotelling: storie parlanti e giardini letterari per la promozione della lettura nella città di Mesagne” entra ufficialmente nella fase operativa. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione CON IL SUD e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, punta a trasformare la biblioteca in un presidio di inclusione itinerante, portando libri e narrazione fuori dagli spazi tradizionali per raggiungere periferie e fasce di popolazione più fragili.

Il cuore del progetto è rappresentato da un articolato programma di attività diffuse rivolte a bambini, famiglie, over 65 e operatori culturali. Di seguito le prime iniziative in partenza.

Giovedì 5 marzo prenderanno il via i laboratori “Fiorir leggendo” nelle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Moro e dell’Istituto Comprensivo Carducci – Materdona, a cura della Cooperativa Sociale Giro di Boa. Le attività coinvolgeranno le classi prime della scuola primaria, intrecciando natura, arte analogica e strumenti digitali per creare veri e propri “giardini letterari” dedicati ai più piccoli.

Nei pomeriggi del 17, 24 e 31 marzo, presso la Biblioteca “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino, si terrà il workshop di “Close Reading” all’interno del percorso “Leggere e leggersi. Pratiche a confronto”, con cui la Biblioteca “Ugo Granafei” di Mesagne trasferirà buone pratiche metodologiche e di coinvolgimento della cittadinanza. Il workshop, rivolto a educatori, bibliotecari e operatori del sociale, sarà condotto dalla dott.ssa Raffaella Arnesano di Conchiglia APS. Gli incontri utilizzeranno il metodo della medicina narrativa di Rita Charon per trasformare ascolto e lettura in strumenti di cura e inclusione.

Il 25 marzo e il 1° aprile, alle ore 10.30, presso la nuova sede di AUSER, prenderà avvio il laboratorio intergenerazionale “Storie parlanti – C’era una volta…”, condotto da Claudia Cellamare di Conchiglia APS. L’azione favorisce l’incontro tra over 65 e alunni delle classi quarte della primaria: attraverso collage, timbri e disegni, i senior trasformeranno la propria memoria in un “catalogo” di storie vive da consegnare alle nuove generazioni.

Il progetto Bibliotelling nasce da una solida sinergia territoriale guidata dalla Cooperativa Sociale Giro di Boa (capofila) in collaborazione con il Comune di Mesagne (Biblioteca “Ugo Granafei”), il Comune di San Michele Salentino (Biblioteca “Salvatore Cavallo”), la Cooperativa Sociale Creasciamo Insieme, Conchiglia APS e gli istituti comprensivi coinvolti.

L’obiettivo condiviso è costruire una comunità che sappia leggere e “leggersi” attraverso le storie degli altri, rafforzando legami e diffondendo l’amore per i libri come strumento concreto di inclusione.

Per informazioni: 347 6169824