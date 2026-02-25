Dopo tre sconfitte esterne consecutive, la Valtur Brindisi batte un colpo in trasferta e lo fa nel recupero della 27esima giornata di Serie A2 che le permette di agganciare la vetta a quota 38 punti in coabitazione con Pesaro, che può tuttavia contare sulla migliore differenza punti nello scontro diretto. Match difficile e combattuto, deciso nei minuti finali dalla fiammata di Francis decisivo con sette punti negli ultimi due minuti d’incontro dopo il sorpasso dei padroni di casa grazie a una prestazione gagliarda e mai doma di tutti gli effettivi a disposizione di coach Martino.

Quintetto ideale schierato sin dall’inizio da coach Bucchi: Cinciarini-Copeland-Radonjic-Esposito-Vildera ma la partenza lanciata è dei padroni di casa con un break di 10-4 nei primi quattro minuti. La risposta brindisina arriva dal duo Cinciarini-Copeland ad accelerare il ritmo offensivo e mettere in condizione Vildera di poter fare la differenza sotto le plance (8 punti personali sui 13 di squadra). Aradori si mette in proprio e diventa subito grande protagonista del primo quarto in cui infiamma la retina dalla distanza e permette ai padroni di casa di chiudere in vantaggio segnando ben 29 punti a fronte dei 23 ospiti. Forlì riesce a trovare con grande continuità il canestro con tutti i suoi effettivi in campo ma ad accendersi sull’altro fronte è Francis autore di due triple consecutive e il rientrante Cinciarini in progressione al ferro (34-35 al 15’). Nel momento migliore, la Valtur accusa un blackout offensivo e difensivo con evidenti sviste di concentrazione ma riesce a rimediare immediatamente e impattare la contesa all’intervallo lungo sul punteggio di 45-45. Copeland realizza la tripla del +5 ma commette tre falli personali ed è costretto a tornare in panchina per lasciare spazio a Francis che viene a sua volta gravato di un fallo tecnico per proteste. Bucchi decide di mandare in campo un quintetto made in Italy capitanato da Radonjic, autore di 8 punti di fila per il break biancoazzurro sul 52-60 al 26’. Il finale di terzo quarto è tutto di marca Esposito che realizza anche il canestro allo scadere che vale la doppia cifra di vantaggio per i suoi: 56-66. Forlì si aggrappa a un super Aradori, in serata di grazia al tiro, e propizia il maxi break di 9-0 in apertura nel quarto periodo a ridurre ad un solo punto il gap accumulato. Brindisi realizza soli quattro punti in sette minuti consentendo ai padroni di casa di mettere la freccia del sorpasso del 71-70 grazie alla tripla di Pinza. Aradori esce di scena per cinque falli commessi e Brindisi ne approfitta alla grande piazzando un contro break di 0-7 con 7 punti in fila di Francis e la sapiente regia di Cinciarini a capitalizzare la vittoria finale di grande importanza.

Weekend di pausa nazionale per il campionato, si riprenderà domenica 8 marzo nella prima trasferta a Rimini, prima del remake pochi giorni dopo valevole per la semifinale di Coppa Italia da disputare sempre al PalaFlaminio.

IL TABELLINO

UNIEURO FORLÌ-VALTUR BRINDISI: 74-79 (29-23, 45-45, 56-66, 74-79)

UNIEURO FORLÌ: Aradori 23 (6/9, 2/4, 2 r.), Bossi 3 (0/1, 1/5, 1 r.), Pinza 13 (2/5, 3/4), Masciadri 7 (2/5, 1/3, 5 r.), Tavernelli 2 (0/1, 0/1, 3 r.), Pepe 3 (0/4, 1/9, 2 r.), Gazzotti 8 (4/5, 6 r.), Stephens 15 (6/9, 10 r.), Mustapha ne, Casali ne, Berluti ne, Bonomi ne. Coach: Martino.

VALTUR BRINDISI: Copeland 8 (0/2, 2/7, 1 r.), Cinciarini 10 (4/4, 0/3, 4 r.), Francis 19 (4/6, 3/7, 6 r.), Mouaha 6 (3/4, 0/2, 4 r.), Vildera 16 (7/8, 12 r.), Miani (0/2 da tre, 3 r.), Esposito 10 (4/8, 0/2, 5 r.), Radonjic 10 (3/5, 1/4, 6 r.), Mabor ne, Fantoma. Coach: Bucchi.

ARBITRI: Moretti – Nuara – D’amato.

NOTE – Tiri liberi: Forlì 10/17, Brindisi 11/13. Perc. tiro: Forlì 28/65 (8/26 da tre, ro 11, rd 20), Brindisi 31/64 (6/27 da tre, ro 14, rd 29).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi