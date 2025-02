Un’auto ha preso fuoco improvvisamente mentre era in marcia nei pressi della Cittadella della Ricerca, sulla SS7 Brindisi-Mesagne. La vettura, una BMW, si è incendiata per cause ancora da accertare.

Fortunatamente, il conducente è riuscito ad accostare e ad abbandonare l’auto prima che le fiamme si propagassero, rimanendo illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brindisi, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.