October 3, 2025
Sono ore di angoscia nelle campagne tra Costa Merlata e Gorgognolo, dove proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 63 anni disperso dopo il violento nubifragio che ieri ha colpito Ostuni e la sua marina.

L’uomo viaggiava a bordo di una Mercedes, precedendo la moglie che lo seguiva su una Fiat Punto. La sua vettura è stata travolta da acqua e fango e trascinata via dalla furia della corrente. La donna, che si trovava sull’altra auto, è riuscita a mettersi in salvo e ha lanciato l’allarme.

Nella notte i vigili del fuoco hanno recuperato la Mercedes, ritrovata distrutta nelle campagne, ma dell’automobilista non vi è ancora traccia. Le ricerche, coordinate da vigili del fuoco e protezione civile, continuano con unità cinofile, droni e squadre di volontari.

