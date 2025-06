Anche quest’anno Brindisi entra nel circuito del prestigioso Marina Militare Nastro Rosa Tour, uno degli eventi nazionali più attesi dedicati alla vela e alla promozione della cultura marittima italiana. Dal 11 al 14 giugno 2025, il villaggio del Tour sarà allestito sul Lungomare Regina Margherita, nei pressi di Palazzo Montenegro, trasformando l’area in un vivace spazio di sport, intrattenimento e riflessione sul valore del mare.

Durante le quattro giornate brindisine, il pubblico potrà assistere a regate spettacolari, partecipare a workshop e incontri tematici, degustare prodotti tipici locali e vivere momenti musicali e culturali al tramonto. La città sarà protagonista di un appuntamento che unisce sport e territorio, con la partecipazione attiva delle realtà associative e produttive locali.

Come riportato dall’Ordinanza n. 55/2025 della Capitaneria di Porto di Brindisi, lo specchio acqueo del porto interno sarà interessato da competizioni nautiche di altissimo livello:

Dal 12 al 15 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, l’area di regata “Racing 1” nel porto interno, delimitata da coordinate geografiche precise, ospiterà le competizioni con la partecipazione di 10 tavole Wingfoil e 10 derive foilanti Waszp.

Negli stessi giorni e orari, l’area “Racing 3”, a nord della Diga di Punta Riso, sarà teatro di una regata velica con 10 imbarcazioni Classe Beneteau Figaro 3, all’interno di un perimetro marino con centro alle coordinate 40°40.695’ N – 017°58.747’ E e raggio di 0,6 miglia nautiche.

Il Nastro Rosa Tour a Brindisi rappresenta un’occasione straordinaria per riaffermare il legame della città con il mare, lo sport, la cultura, l’economia e la promozione del territorio.

Il villaggio sarà animato da eventi, musica e attività divulgative, consolidando il ruolo di Brindisi come crocevia del Mediterraneo e punto di riferimento della vela italiana.

Per garantire la sicurezza dello svolgimento, è vietata la navigazione, l’accesso, l’ancoraggio e qualsiasi attività nello specchio d’acqua interessato, ad eccezione delle unità partecipanti alla manifestazione e dei mezzi navali delle Forze dell’Ordine. Le unità in navigazione nei pressi dovranno procedere a velocità di sicurezza, prestando massima attenzione alle imbarcazioni in regata.

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento del villaggio sportivo dalle ore 12:00 del 10 giugno alle ore 24:00 del 15 giugno 2025, sarà chiuso al traffico il Piazzale Lenio Flacco nel tratto tra il ristorante Marea e Via P. Camassa, con divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di Forze dell’Ordine, soccorso e quelli autorizzati dallo staff della manifestazione.

Via Scarano sarà interessata da senso unico alternato per tutta la durata dell’evento, per garantire l’accesso ai residenti dell’area Sciabiche e ai fornitori delle attività commerciali locali.