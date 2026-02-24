Anche Brindisi partecipa alla Prima Giornata Nazionale della Scuola per Abitare, rassegna diffusa promossa dall’associazione La Scatola di Latta, che il 1° marzo coinvolgerà città e comunità in tutta Italia con iniziative gratuite dedicate all’abitare come pratica civica e culturale.

Per l’occasione, la storica dell’arte Giovanna Maria Bozzi propone un walkscape urbano dal titolo “Facciamo pace”, in programma dalle 10:00 alle 12:00 nel centro storico.

L’incontro intende aprire uno spazio di confronto pubblico sul tema della pace e del superamento dei conflitti attraverso una lettura condivisa di luoghi e monumenti della città. Il patrimonio culturale diventa così occasione di dialogo e di riflessione sul modo in cui costruiamo relazioni nei nostri spazi comuni.

L’attività è gratuita, su prenotazione, con posti limitati.

Il luogo preciso di ritrovo sarà comunicato agli iscritti.

Per informazioni e prenotazioni: 3487288029

Un’occasione per abitare consapevolmente la città e ripensare, a partire da essi, il nostro modo di stare in relazione.

