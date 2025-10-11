October 11, 2025
Il sottopasso pedonale di via Osanna, che collega i quartieri Cappuccini e Commenda con il centro di Brindisi, è stato nuovamente chiuso al transito. L’area è stata transennata con il nastro di sicurezza del Comune dopo che dai tombini ha cominciato a fuoriuscire acqua, formando una pozzanghera che ha reso impossibile il passaggio.

Si tratta dell’ennesima chiusura per una struttura che da anni soffre di problemi di drenaggio e infiltrazioni. Anche in assenza di precipitazioni intense, il sottopasso finisce spesso sommerso dall’acqua, segno evidente di un malfunzionamento cronico del sistema di deflusso.

Ancora una volta, la chiusura è avvenuta senza alcuna comunicazione preventiva: i cittadini hanno trovato l’accesso sbarrato e le transenne posizionate durante la giornata.

Un disagio che si ripete ciclicamente, penalizzando centinaia di persone che utilizzano quotidianamente il sottopasso per raggiungere a piedi il centro cittadino. E che solleva, ancora una volta, interrogativi sulla manutenzione e sull’efficacia degli interventi finora eseguiti.

