Il commento del direttore generale del Brindisi FC Andrea Gianni al termine dell’allenamento congiunto con l’US Bitonto Calcio, che si è svolto questa mattina a San Vito dei Normanni, in vista dell’esordio ufficiale della squadra biancazzurra domenica prossima in casa con il Sambiase e dell’amichevole del 5 settembre, sempre al “Fanuzzi”, con la formazione Primavera della Lazio. Successo per 4 a 0 per gli uomini di Monticciolo con reti di Marcheggiani (17’), Collocolo (21’) e nella ripresa di Mokulu (66’) e Dellino (91’).

«Credo che rispetto al primo test in Calabria la squadra abbia mostrato una evoluzione – ha detto Andrea Gianni -. Sulle gambe pesano i carichi degli allenamenti, per questo ogni giudizio va espresso con cautela. In ogni caso ho visto buoni movimenti in fase di costruzione e attacco, soprattutto nel primo tempo, con un gioco in profondità che spesso ha mandato in crisi la difesa avversaria. Il Brindisi diventa sempre più squadra ma bisogna ancora lavorare tanto. Possiamo essere soddisfatti, tenendo sempre alta la guardia, perché il gruppo sta tenendo il passo della crescita attesa. Chiaramente alcuni giocatori hanno già la gamba giusta, altri hanno bisogno di tempo per trovare una condizione spendibile. Oggi conta che tra le fasi di gioco ci sia equilibrio e su questo aspetto mi pare che la squadra abbia risposto bene. Prendiamo il test con il Bitonto per quello che vale ma le valutazioni continuano a essere positive».

Ufficio stampa Brindisi FC