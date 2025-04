A seguito dell’infortunio occorso durante la gara di domenica scorsa a Matera, l’attaccante del Brindisi FC Nicola Citro si è sottoposto nella giornata di ieri a risonanza magnetica al ginocchio destro.

L’esame strumentale ha evidenziato una lieve lesione del menisco e una lesione parziale del legamento crociato anteriore. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti specialistici, anche se al momento non si ritiene necessaria un’operazione chirurgica.

Citro osserverà qualche giorno di riposo prima di iniziare il percorso di riabilitazione con potenziamento muscolare mirato, sotto la supervisione dello staff sanitario guidato dal dott. Giuseppe D’Andria.

La società, in costante contatto con il team medico, segue con attenzione l’evoluzione del quadro clinico. A Nicola va l’abbraccio di tutta la squadra, con l’augurio di tornare presto in campo, più forte di prima.