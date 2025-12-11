Si terrà lunedì 15 dicembre alle ore 10:00, presso il Teatro Verdi di Brindisi, la giornata conclusiva della prima edizione di “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”, il contest ideato e lanciato lo scorso 23 ottobre dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Brindisi per valorizzare il talento e la creatività del territorio.

Il concorso, articolato in tre categorie — Giovani Imprenditori, Startup Emergenti e Studenti — ha raccolto numerose candidature che testimoniano quanto il tessuto giovanile brindisino sia vivace, intraprendente e desideroso di mettersi in gioco. Progetti, idee e visioni che rappresentano uno spaccato autentico del potenziale che la nostra provincia esprime e può continuare a esprimere.

La mattinata del 15 dicembre si aprirà con i saluti istituzionali delle autorità cittadine e dei rappresentanti di Confcommercio, ai quali seguirà la presentazione ufficiale delle candidature finaliste del contest. Successivamente, i dirigenti scolastici degli istituti partecipanti offriranno un contributo di riflessione sul ruolo della scuola nella formazione dei futuri innovatori e imprenditori del territorio.

Il momento centrale sarà dedicato alla proclamazione e premiazione dei vincitori delle tre categorie in gara, alla presenza delle scuole coinvolte, dei candidati, delle istituzioni e del mondo associativo. A guidare il pubblico attraverso le varie fasi dell’evento sarà Antonio Celeste, che condurrà la mattinata.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera del Teatro Verdi sarà l’esibizione dell’Orchestra del Liceo Musicale del Polo Liceale “Marzolla–Leo–Simone Durano”, che accompagnerà l’evento con brani natalizi.

«Brindisi Future Makers nasce con l’obiettivo di stimolare l’ecosistema giovanile della nostra provincia, favorendo l’incontro tra idee, imprese e istituzioni. Sostenere i giovani significa costruire le condizioni per uno sviluppo reale e duraturo», afferma Gloria Maria Zurlo, Vicepresidente Nazionale Confcommercio Giovani e Presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Brindisi.

L’ingresso è libero e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.