La vicesindaca di Brindisi, Giuliana Tedesco, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. La decisione è stata comunicata in una nota diffusa in serata, intorno alle 21.30.

Tedesco chiarisce che le notizie emerse nelle ultime ore riguardano “un’indagine per fatti connessi esclusivamente alla mia attività professionale e totalmente estranei alle funzioni istituzionali esercitate”. Proprio per questo, spiega, ha scelto di formalizzare le dimissioni “a titolo personale”, richiamando senso di responsabilità e rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

Nel comunicato l’ex vicesindaca sottolinea che non vi sarebbe alcun collegamento tra la vicenda oggetto di indagine e l’attività amministrativa svolta. Tuttavia ritiene doveroso farsi da parte per consentire all’azione amministrativa di proseguire senza condizionamenti.

Tedesco esprime infine piena fiducia nel lavoro della magistratura, dicendosi certa che la propria estraneità ai fatti contestati potrà essere chiarita nelle sedi opportune. La scelta, conclude, è motivata anche dalla volontà di potersi dedicare con la massima attenzione alla propria difesa, “nel rispetto delle Istituzioni e della città”.