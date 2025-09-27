Mercoledì 1 ottobre 2025, Brindisi diventa il punto di incontro per una riflessione condivisa sul ruolo strategico del suo porto e delle attività marinare come leve di sviluppo urbano e sociale. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle, si svolgerà alle ore 16:30 presso l’Hotel Orientale, in Corso Garibaldi 40.

L’evento vuole stimolare un confronto costruttivo tra esperti, realtà imprenditoriali e cittadini per immaginare insieme nuove prospettive e soluzioni per valorizzare il patrimonio marittimo della città. Interverranno figure di spicco del territorio, portando competenze in ambiti come la demografia, la logistica, la formazione professionale e la rappresentanza sindacale.

“Ripensare Brindisi significa mettere il porto al centro di una strategia che coinvolga non solo l’economia, ma l’intera comunità” . Questa giornata vuole essere l’inizio di un percorso condiviso, aperto e partecipato.

La cittadinanza è invitata a prendere parte a questo momento di dibattito con l’obiettivo di costruire insieme un futuro più sostenibile e prospero per la città.

Indirizzi di saluto:

On. Leonardo Donno coordinatore regionale M5S

Stefano Andriola consigliere consorzio ASI

PRESIEDE: RUGGIERO VALZANO

Referente Coordinatore Gruppo Territoriale Brindisi

RELAZIONA: ANTONIO TURCO

Demografico – Consulente Senior Mobilità Intermodalità Logistica

Referente Formazione Gruppo Territoriale Brindisi

INTERVENTI TECNICI PROGRAMMATI:

GIUSEPPE DANESE Presidente Distretto Nautico Pugliese

GIUSEPPE MEO Presidente SNIM Puglia – Amm. Delegato Polo Nautico BRUNDISIUM

TEO TITI Presidente Operatori Portuali Salentini

IOLE LA ROSA Direttrice Ente Formazione Professionale FUTURA

ANGELO GUARINI Direttore Confindustria Brindisi

DIBATTITO

CONCLUDE: ROBERTO FUSCO Avv. capogruppo M5S comune Br