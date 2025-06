Un viaggio nella storia e nei sapori più autentici di Brindisi: Sabato 14 giugno, nell’ambito della manifestazione nazionale Aperti per Voi sotto le Stelle promossa dal Touring Club Italiano, sarà possibile visitare eccezionalmente la Casa ti lu Piscuettu, sede dell’antico panificio Internò, nel cuore del centro storico.

Considerato il forno più antico della città, attivo fin dal XIII secolo, il sito rappresenta una straordinaria testimonianza di continuità artigianale. Ancora oggi, tra quelle mura si produce pane secondo metodi tramandati da generazioni. L’apertura straordinaria offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva tra memoria, arte del fare e sapori identitari.

Durante la visita, guidata da Salvatore Internò e dai volontari del Touring Club, sarà possibile:

– scendere nel laboratorio storico sotto via Passante, un ambiente raccolto e suggestivo, con muri in carparo e volte a vela latina;

– ammirare il forno medievale originale, con la sua cupola in pietra, attiva da oltre 800 anni;

– conoscere la storia della panetteria Internò, oggi riconosciuta come Bottega Artigiana Storica e di Tradizione.

Al termine, i visitatori potranno partecipare a una speciale degustazione: quattro frise (piscuette) preparate con quattro diverse farine, condite con olio e pomodorini, accompagnate da un calice di vino.

L’iniziativa rientra nel programma di Aperti per Voi sotto le Stelle, in scena dal 13 al 15 giugno in 50 città italiane, con oltre 100 appuntamenti nei luoghi del patrimonio meno conosciuto. Quest’anno il progetto celebra i suoi vent’anni di attività, con il riconoscimento dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Un’occasione unica per scoprire un angolo nascosto di Brindisi, dove la storia si impasta ogni giorno con la tradizione.

Per prenotare il tour: Antico panificio Internò – Aperti per Voi Sotto le Stelle