Come ogni anno, siamo giunti al culmine dei Solenni Festeggiamenti che la Città di Brindisi dedica ai propri Santi Patroni, Teodoro d’Amasea e Lorenzo da Brindisi.

Venerdì 5 settembre, al termine della celebrazione eucaristica, ci sarà la processione con la statua equestre di San Teodoro e la statua di San Lorenzo da Brindisi dalla Cattedrale all’incrocio dei corsi, con l’entrata nel vivo della festa, attraverso l’accensione delle luminarie.

Sabato 6 alle 19 la processione per mare con le reliquie e i simulacri dei Patroni partirà dal porticciolo turistico verso la Scalinata Virgilio, dopo aver percorso il porto interno. Alle 20:30, davanti alle Colonne Romane, i Santi riceveranno l’abbraccio dei fedeli e le chiavi della Città da parte del sindaco. A seguire, un momento di riflessione e raccoglimento con l’alzabandiera della Pace, a cura degli scout di Brindisi.

L’Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini e il sindaco Giuseppe Marchionna rivolgeranno il loro saluto e il loro pensiero ai Brindisini; dopo lo spettacolo pirotecnico, la processione raggiungerà la Cattedrale.

Domenica 7 settembre alle 20 l’Arcivescovo presiederà il Solenne Pontificale nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo, al quale sono chiamati a partecipare i fedeli brindisini ed il clero.

Gli avvenimenti delle giornate del 6 e 7 settembre saranno trasmessi in diretta su Antenna Sud.

Lunedì 8 settembre, con la Messa di ringraziamento e la processione con le reliquie e la statua di San Lorenzo verso il Santuario di Santa Maria degli Angeli e della statua equestre di San Teodoro dall’incrocio dei corsi verso la Cattedrale, si chiudono ufficialmente i solenni festeggiamenti.

Il programma in formato PDF è scaricabile gratuitamente al seguente link: https://programmafestapatronale2025.tiiny.site/

Attivo da quest’anno, oltre alla pagina Facebook, anche il profilo Instagram della Festa Patronale: @festapatronalebrindisi