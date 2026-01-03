È stato diffuso nelle ultime ore un appello sui social per la scomparsa di Cristina Peluso, 58 anni, residente a Brindisi. La donna è uscita di casa intorno alle 11:00 e da allora non ha più fatto rientro.

Secondo quanto segnalato, non aveva con sé il telefono cellulare e soffrirebbe di gravi problemi di salute e difficoltà mentali. Al momento dell’allontanamento potrebbe avere con sé uno zainetto rosa e potrebbe aver utilizzato mezzi pubblici.

Chiunque avesse informazioni utili o dovesse avvistarla è invitato a contattare immediatamente il numero 328 037 83 64.

L’appello chiede la massima collaborazione e condivisione, nella speranza di favorire un rapido ritrovamento.