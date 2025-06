Secondo diversi studi, l’apprendimento di una nuova lingua può stimolare il cervello, aumentare la fiducia in se stessi ed offrire opportunità di socializzazione e connessione.

Con queste basi l’Associazione Mattia Passante di Brindisi organizza e promuove per luglio un ciclo di lezioni gratuite di “Basi linguistiche di Spagnolo ed Inglese”. Si tratta di un nuovo progetto che coinvolgerà ragazzi tra i 10 ed i 18 anni che siano affetti da patologia oncologica o che vivano in famiglie dove sia presente tale patologia. Docente sarà la dott.ssa Francesca Pacella, che si avvarrà del supporto psicologico della dott.ssa Alessandra Roma, specialista nella psicoterapia dell’età evolutiva. La locandina promozionale riporta il qrcode per l’iscrizione.

L’Associazione Mattia Passante ETS (www.associazionemattiapassante.it) è nata nel 2021 a nome di Mattia Passante, venuto a mancare a causa di un glioblastoma (tumore al cervello) il 31 dicembre 2020 all’età di 26 anni.

I percorsi avranno luogo dal 1° luglio al 28 agosto pv, con questa cadenza: Spagnolo (martedì ore 17,00-20,00), Inglese (giovedì ore 17,00-20,00). Le lezioni si terranno presso la sede dell’associazione, in via Angelo Titi, 41 a Brindisi. La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile scrivere a info@associazionemattiapassante.it