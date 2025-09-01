Si gode meglio una festa patronale, se si conoscono le aree presso le quali parcheggiare e come raggiungere i luoghi, in cui l’evento si anima. Comune di Brindisi e Società trasporti pubblici – premettendo che vi sarà interruzione di traffico su viale Domenico Mennitti (già via del Mare) – stanno predisponendo tutto per tempo, attrezzando ampie aree di parcheggio (una in più da 600 posti rispetto agli altri anni) e potenziando le linee di trasporto pubblico per sabato 6 e domenica 7 settembre prossimi.

Parcheggi: per un totale di 2700 posti, sono state individuate 7 aree di parcheggio chiamate a servire, quanti – residenti e no – intendono recarsi al centro da vari luoghi.

– Parcheggio Stadio «Franco Fanuzzi» – (400 posti). È indicato preferibilmente per chi proviene da SS16 – Bari e si può raggiungere il Centro grazie alle Linee urbane ordinarie: 4 (fino alle ore 22:10) Linee urbane aggiuntive: 5 (fino alle 01:30).

– Parcheggio Bosco ex Collegio «Tommaseo» – (200 posti). È indicato preferibilmente per chi proviene da SS16 – Bari e si può raggiungere il Centro grazie alle Linee urbane ordinarie: 3, 4 (fino alle 22:10) e AP (sino alle 23:45 con fermata utile su via De Simone) Linee urbane potenziate: 5 (fino alle 01:30).

– Parcheggio «Parco Cillarese» – (200 posti). È indicato preferibilmente per chi proviene da SS16 – Bari e si può raggiungere il Centro grazie alle Linee urbane ordinarie: 3 e 4 (fino alle 22:10), AP (fino alle 23:45) Linee urbane potenziate: 5 (fino alle 01:30).

– Parcheggio Ospedale «Perrino» – (50 posti). È indicato per chi proviene da SS7 e si può raggiungere il Centro grazie alle Linee urbane ordinarie: 4 (fino alle ore 22:10) Linee urbane potenziate: 1, 26 (fino alle 01:30).

– Parcheggio «Brin Park» – (250 posti). È indicato preferibilmente per chi proviene dalla SS7 e si può raggiungere il Centro grazie alle Linea urbana potenziata: 11 (fino alle 01:30).

– Parcheggio di via Arno – (1000 posti). È indicato preferibilmente per i residenti e per chi proviene da SS16 – Lecce e si può raggiungere il Centro con Navetta gratuita da/per via del Mare dalle 19:00 alle 02:00 Linee urbane potenziate: 1 e 5 (sino alle 01:30).

– Parcheggio Sant’Apollinare – (600 posti). È la nuova area di parcheggio individuata ed è indicata preferibilmente per i residenti e per chi proviene da SS16 – Lecce e si può raggiungere il Centro con Navetta autobus gratuita da/per via del Mare dalle ore 18:00 alle ore 01:00 (frequenza 10 min).

Motobarca – Il servizio della Motobarca prevede il Collegamento diretto Villaggio Pescatori –Montenegro: dalle ore 18:00 alle ore 02:00 nonché il Collegamento diretto Sant’Apollinare – Stazione Marittima: dalle ore 20:00 alle ore 01:00 (Titolo di viaggio corsa semplice: € 1,20).

Giova ricordare che la predisposizione delle ampie aree di parcheggio ha determinato il potenziamento delle linee urbane dei bus.

Le LINEE URBANE POTENZIATE sono le linee 1, 5, 7, 8, 11 e 26. Esse prolungheranno il servizio per i quartieri della città con corse che si protrarranno fino alle ore 01:30 seguendo i seguenti percorsi:

• Linea 1: Centro (via Bastioni Carlo V – via Prov. per Lecce) – Bozzano (viale Francia – via Prov. per Lecce) – San Paolo – San Pietro – Perrino – Viale Arno (Consorzio ASI); frequenza 30 minuti;

• Linea 5: viale Arno (Consorzio ASI) – Centro (Stazione FS) – Paradiso – Casale – Porticciolo Turistico – viale Arno (Consorzio ASI); frequenza 45 minuti;

• Linea 7: Centro (via Bastioni Carlo V – via Prov. per Lecce) – La Rosa – Tuturano – Centro; frequenza 50 minuti;

• Linea 8: Centro (via Bastioni Carlo V) – Sant’Elia – Sant’Angelo – Centro (via Bastioni Carlo V); frequenza 45 minuti;

• Linea 11: Centro Commerciale «Brin Park» – Centro (via Bastioni Carlo V) – Centro Commerciale «Brin Park»; frequenza 30 minuti;

• Linea 26: Centro (via Bastioni Carlo V) – Cappuccini – Ospedale «Perrino» – viale Commenda – cavalcavia De Gasperi – via Bastioni Carlo V; frequenza 30 minuti.