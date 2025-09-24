September 24, 2025
Set 24, 2025    Posted by    news 0

Nell’ambito della manifestazione “Brindisi Porto di Pace e di Speranza”, promossa dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni con il patrocinio del Comune di Brindisi

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE
ALLE ORE 19.30
presso la CATTEDRALE DI BRINDISI

si terrà la tavola rotonda dal titolo “Accoglienza, Pace, Speranza”.

L’incontro vedrà la partecipazione di:
• S.E. Rev.ma Mons. César Essayan, Vicario Apostolico di Beirut
• la dott.ssa Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di cooperazione internazionale e diritti umani
• la dott.ssa Maria D’Aprile, Capo Ufficio liason e cerimoniale Base ONU Brindisi
• S.E. Rev.ma Mons Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni

La tavola rotonda vuole essere un momento di riflessione e confronto sui temi dell’accoglienza e del dialogo,con uno sguardo attento anche al rapporto tra migrazioni e cambiamenti climatici, questione di crescente rilevanza nel panorama attuale.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Related Posts

Scherma: Brindisi ospita il Circuito Europeo Under 23 – Terza Coppa del Mediterraneo

Identificato l’autore dell’atto intimidatorio al Sindaco di Oria, Prefetto Carnevale: “ferma e corale risposta dello Stato”

Avis: Sabato 27 settembre raccolta sangue in Piazza Vittoria

Intervento record al Perrino: asportato in Chirurgia senologica tumore della mammella di 3 chilogrammi e mezzo

Casa Colibrì, venerdì 26 settembre la presentazione ufficiale nella cattedrale di Brindisi

Faber Symphoniker: a Mesagne il 26 settembre i successi di De André in chiave sinfonica

No Comments

Leave a Comment