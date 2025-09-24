Nell’ambito della manifestazione “Brindisi Porto di Pace e di Speranza”, promossa dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni con il patrocinio del Comune di Brindisi

GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE

ALLE ORE 19.30

presso la CATTEDRALE DI BRINDISI

si terrà la tavola rotonda dal titolo “Accoglienza, Pace, Speranza”.

L’incontro vedrà la partecipazione di:

• S.E. Rev.ma Mons. César Essayan, Vicario Apostolico di Beirut

• la dott.ssa Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di cooperazione internazionale e diritti umani

• la dott.ssa Maria D’Aprile, Capo Ufficio liason e cerimoniale Base ONU Brindisi

• S.E. Rev.ma Mons Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni

La tavola rotonda vuole essere un momento di riflessione e confronto sui temi dell’accoglienza e del dialogo,con uno sguardo attento anche al rapporto tra migrazioni e cambiamenti climatici, questione di crescente rilevanza nel panorama attuale.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico.