Tornano a farsi sentire i residenti di viale Domenico Mennitti (già via del Mare), con una nuova lettera indirizzata alla Società Trasporti Pubblici e al Comando della Polizia Municipale, per denunciare una situazione che definiscono “annosa” e ormai “insostenibile”. Al centro della protesta, la presenza del capolinea degli autobus STP in prossimità dell’ex Stazione Marittima, che – a detta dei cittadini – genera quotidianamente inquinamento acustico e atmosferico, disturbando la vivibilità dell’area.

Il problema, già segnalato più di dieci anni fa con una nota protocollata il 18 giugno 2013 e con una raccolta firme, si ripropone con toni più accesi. “I bus restano fermi per lunghi minuti con i motori accesi – si legge nella lettera – presumibilmente per mantenere attivo l’impianto di condizionamento, ma questo comportamento provoca un disturbo continuo ai residenti, oltre a un evidente spreco di carburante”.

I firmatari, cittadini che vivono nelle immediate vicinanze, lamentano non solo il rumore e i gas di scarico, ma anche la “sordità” delle istituzioni alle segnalazioni già trasmesse nel tempo. “Comprendiamo le esigenze degli autisti, ma chiediamo che vengano rispettate anche quelle di chi risiede nella zona”, si legge ancora nella missiva. “Vogliamo evitare che il protrarsi dell’indifferenza possa esasperare i toni o indurre a proteste diverse”.

La richiesta è chiara: lo spostamento del capolinea, eventualmente su via Spalato o altra area che l’Amministrazione e la STP riterranno idonea, destinando invece l’attuale tratto di viale Mennitti a semplice punto di fermata, senza sosta prolungata.

I cittadini tornano così a sollecitare un intervento concreto, auspicando “una soluzione ragionevole che possa contemperare le esigenze del servizio pubblico con il diritto alla salute e alla quiete dei residenti”. Resta ora da vedere quale sarà la risposta delle istituzioni coinvolte, chiamate a dare finalmente seguito a un problema che si trascina da oltre un decennio.