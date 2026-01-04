Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Cristina Peluso, 58 anni. Dopo l’allarme lanciato nelle scorse ore e la grande mobilitazione sui social, la donna è stata ritrovata e sta bene.

Secondo le prime testimonianze, Cristina sarebbe stata rintracciata tra i quartieri Commenda e Sant’Angelo, nei pressi di una struttura alberghiera.

La famiglia e le persone a lei vicine hanno voluto ringraziare tutti per il gentile aiuto e per la collaborazione, fondamentale per il positivo esito delle ricerche.