Si terrà sabato 22 febbraio, alle ore 17.30, la seconda edizione dell’evento ad ingresso gratuito, “Branditia Mercatores – rievocazione storica delle arti e dei mestieri a Brindisi, al tempo di Federico II”.L’appuntamento con la storia, organizzato dall’associazione di promozione sociale, “Brvndisivm Historica” avrà luogo nei locali del Bastione San Giacomo di Brindisi, dove sarà possibile ammirare una ricostruzione delle arti e dei mestieri ascrivibili al XIII secolo.

Cosa Aspettarsi?

Nel suggestivo edificio storico protettore della Spagna troverete dame, cavalieri, religiosi , membri degli ordini monastico cavallereschi che vi offriranno uno spaccato di vita civile, militare e religiosa di Branditia, al tempo dello Stupor Mundi; non mancheranno, altresì, le ricostruzioni degli usi e costumi ascrivibili alla cultura araba, presente alla corte di Federico II. Grazie al supporto di banchi didattico-divulgativi (tra i quali vi saranno quello dell’astronomo arabo, farmacopea araba, giochi e baratteria, corazzaio, scudaio, sapienza femminile nei monasteri ed altri) sarà possibile ammirare le meticolose ricostruzioni, supportate da fonti storiche accertate e accreditate, curate dall’Ass. Brvndisivm Historica. Un momento dedicato alla cultura destinata ad un pubblico di tutte le età: tra le attività proposte dall’associazione brindisina vi è altresì la scherma per i bambini, addestrati in sicurezza da Messer Leonardo, con l’investitura dei “piccoli cavalieri di Brindisi”. Un intrattenimento rivolto a tutti sarà, altresì, quello del gioco da tavolo medievale che permetterà ai presenti di sperimentare il gioco di corte e da taverna grazie ad una postazione appositamente allestita. Il viaggio nella storia medievale si concluderà con una piccola degustazione storica, basata sulla ricerca e lo studio di ricette risalenti all’epoca d’interesse, curata dall’Associazione nel pieno rispetto dei protocolli HACCP. Per maggiori info: Tel. 350-1033751 (solo messaggio WhatsApp)

479181203_122248585058014269_59448056899782729_n.jpg