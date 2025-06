Teknoservice è pronta a prendere in carico il servizio di igiene urbana nella città di Brindisi, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato. L’avvio ufficiale è previsto per domenica 15 giugno alle ore 00:00, con le prime attività dedicate alla pulizia delle aree interessate dalla movida del sabato sera.

La conferma arriva da una comunicazione formale trasmessa dalla stessa Teknoservice alle organizzazioni sindacali, ad AVR per l’Ambiente S.p.A. e al Comune di Brindisi, in cui si fa riferimento all’incontro del 23 maggio 2025 presso Palazzo di Città. Come da normativa contrattuale (art. 6 del CCNL Servizi Ambientali 18 maggio 2022), è stato previsto il passaggio del personale già attivo nel servizio.

A precedere l’avvio, i sopralluoghi tecnici condotti dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) hanno rilevato una situazione conforme alle disposizioni contrattuali: presenza di spogliatoi adeguati e confortevoli, uffici pienamente operativi, mezzi e attrezzature in numero sufficiente, oltre a una struttura organizzativa già rodata e ben conoscitrice del territorio.

Dal punto di vista autorizzativo, non risultano elementi ostativi all’attivazione del servizio. Le attività domenicali comprenderanno:

Spazzamento e lavaggio delle principali vie del centro storico;

Rimozione dei rifiuti e svuotamento dei cestini gettacarte;

Pulizia delle aree mercatali;

Servizio pomeridiano di controllo e intervento lungo i principali percorsi turistici;

In via eccezionale, interventi anche sulla Litoranea Nord, sulla base di urgenze rilevate.

Teknoservice ha inoltre predisposto un opuscolo descrittivo delle attività di start-up, a disposizione degli operatori coinvolti.

Il personale interessato al passaggio di cantiere è stato convocato per venerdì 13 giugno, presso la sede brindisina della società in Via G.B. Amici n. 6, per l’espletamento delle pratiche di assunzione e la consegna del vestiario.

L’azienda è consapevole che i primi tre mesi, previsti contrattualmente per l’entrata a regime secondo il progetto offerta, saranno cruciali. Il traguardo è ambizioso: costruire, insieme all’Amministrazione comunale e con la partecipazione attiva della cittadinanza, un servizio efficiente, decoroso e all’altezza delle aspettative della città.