Tre gol, porta inviolata e una prestazione solida davanti al proprio pubblico: il Brindisi batte 3-0 l’Ugento e torna al successo dopo due pareggi consecutivi. Al “Fanuzzi” è una vittoria che restituisce fiducia all’ambiente e che tiene i biancazzurri agganciati al treno di testa, con il pubblico di casa ancora una volta dodicesimo uomo in campo.

A sbloccare il match, al 17’, è Ferrari: su un cross dalla destra di Benvenga, Marchionna sbaglia il disimpegno e regala palla all’attaccante che ringrazia, salta Trezza e deposita in rete l’1-0. L’Ugento prova a reagire con Tavdgiridze, che sfiora l’incrocio con una serpentina personale, e soprattutto con Carrozzo, che nel finale di tempo fallisce clamorosamente il pareggio a tu per tu con Staropoli.

La ripresa si apre con una girandola di cambi in casa Brindisi. I biancazzurri guadagnano metri e al 67’ arriva il raddoppio: ancora Benvenga sulla destra, palla perfetta in area e Saraniti, entrato al posto dell’infortunato Ferrari, trova il primo gol con la maglia biancazzurra con una splendida conclusione di prima intenzione.

L’Ugento non si arrende e ci prova con Rivadero dalla distanza e con una mischia furibonda nell’area piccola, risolta da Staropoli. All’82’ Melillo accende il pubblico con una conclusione violenta che si stampa sulla traversa. Nel finale, però, il Brindisi chiude i conti: Lanzolla intercetta e lancia Carpineti, che in contropiede incrocia di sinistro e firma il 3-0. Al 90’ i salentini hanno l’occasione per accorciare su rigore, ma Tavdgiridze si fa ipnotizzare da Staropoli, bravo a neutralizzare il tiro dal dischetto e a blindare la porta inviolata.

Al triplice fischio esplode la festa sugli spalti. Mister Ciullo non nasconde la soddisfazione: «Devo fare i complimenti ai miei ragazzi: siamo stati concreti e abbiamo portato a casa una vittoria importante contro un avversario organizzato. Sono contento anche per Saraniti, che ha segnato un gran gol, e spero che l’infortunio di Ferrari non sia nulla di grave. Ora abbiamo una settimana per recuperare e preparare al meglio la prossima sfida».

Il Brindisi ritrova così tre punti pesanti, conferma la solidità difensiva e rilancia le proprie ambizioni di vertice, con una batteria di attaccanti che continua a fare la differenza.