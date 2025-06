Un nuovo attacco, ancora più violento. Dopo l’ennesimo atto vandalico dei giorni scorsi, oggi un incendio doloso ha colpito i terreni del “Corridoio Verde” in via dei Garofani, nel quartiere La Rosa. Le fiamme hanno interessato un lotto dell’area oggetto di riqualificazione urbana e ambientale portata avanti, dal 2021, da Daniele Cangiamila, Andrea Guadalupi ed altri volontari.

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco di Brindisi per domare l’incendio, che si è propagato rapidamente tra l’erba secca e la vegetazione spontanea, mettendo a rischio anche parte degli alberi piantati nel corso degli ultimi anni. “Ogni anno ci fanno un regalo”, commentano amaramente i promotori del progetto. “Siamo riusciti a mettere in salvo una parte degli alberi, ma purtroppo non abbiamo fatto in tempo a finire. I danni saranno quantificati a breve”.

L’area era già stata recentemente sfregiata con vernice spray, scritte minacciose e insulti rivolti al progetto di bonifica, legittimamente autorizzato dal Comune. Un’escalation che oggi assume i tratti inquietanti di una vera e propria intimidazione, mirata a scoraggiare un’esperienza di cittadinanza attiva che ha restituito dignità e bellezza a un pezzo dimenticato della città.

Il “Corridoio Verde” nasce infatti dalla volontà di riappropriarsi collettivamente di terreni comunali lasciati per anni al degrado: rifiuti, materiali di scarto, abusivismi. Oggi quell’ordine ritrovato – frutto di centinaia di ore di lavoro volontario, donazioni, piccoli gesti quotidiani – è sotto attacco.

“01/06/2025…in anticipo di 28 giorni rispetto allo scorso anno. Chi dobbiamo ringraziare?” è l’ironico post affidato ai social quest’oggi. “Il messaggio è chiaro: chi prova a ripulire, a ricostruire, a coltivare bellezza in mezzo al disordine viene osteggiato, intimidito, isolato”, denunciano Cangiamila e Guadalupi. “Ma non abbiamo intenzione di fermarci”.

Alla vigliaccheria del fuoco e della violenza, risponde la determinazione di chi crede in una città diversa, dove il verde non è un fastidio, ma una speranza. Ora spetta alle istituzioni – e alla comunità – decidere da che parte stare.

Su brundisium.net:

Il Corridoio Verde sfregiato ancora: nuovo atto vandalico contro il progetto di rinascita urbana | Brindisi – Brundisium.net