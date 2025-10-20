Esordio casalingo perfetto per la Olio Pantaleo Volley Fasano, che supera senza troppi patemi il giovane Volley Modena con un secco 3-0 (25-15, 25-18, 25-23). Prestazione solida e convincente per la formazione di coach Paolo Totero, che conferma il buon avvio di stagione e conquista i primi tre punti davanti al pubblico amico.

Protagonista assoluta del match la finlandese Piia Korhonen, premiata MVP con 20 punti personali e autentico trascinatore di una squadra ordinata e concentrata.

Il match

Avvio travolgente per le fasanesi, che partono con un break di 6-1 e costringono subito Modena al time out. Le ospiti tentano una reazione ma le padrone di casa restano in pieno controllo del gioco, chiudendo il primo set 25-15.

Nel secondo parziale le emiliane provano a tenere il passo, ma la Olio Pantaleo allunga di nuovo con le giocate di Salinas e Provaroni, che firma l’allungo decisivo sul 21-14. Le gialloblù gestiscono con lucidità fino al 25-18.

Più combattuto il terzo set, con Modena che reagisce e ritrova equilibrio (11-11). La gara diventa intensa, punto su punto, fino al 23 pari. Ma nel finale torna protagonista Korhonen, che con due attacchi vincenti chiude il match 25-23, tra l’entusiasmo dei circa 900 spettatori presenti al PalaSanFrancesco.

Le voci del post gara

«Abbiamo giocato una buona gara, soprattutto a muro – ha commentato Piia Korhonen – contro un avversario giovane ma molto aggressivo in battuta. Il nostro attacco ha funzionato bene e siamo state solide nei momenti chiave. Ora dobbiamo continuare su questa strada, evitando errori banali».

Soddisfatto anche coach Paolo Totero: «Nei primi due set abbiamo espresso un’ottima pallavolo, poi siamo calati un po’ nel terzo ma siamo stati bravi a chiuderlo con carattere. Le ragazze stanno lavorando molto bene e la crescita è costante. Dobbiamo ancora migliorare nella continuità, ma la direzione è quella giusta».

Tabellino

Olio Pantaleo Volley Fasano – Volley Modena 3-0

(25-15, 25-18, 25-23)

Olio Pantaleo Volley Fasano: Franceschini 4, Muzi 1, Salinas 9, Piacentini 9, Korhonen 20, Provaroni 9, Vittorio (L), Vinciguerra, Negro. N.e.: Maiorano, Rucli, Gazzerro, Pixner, Soleti. All. Totero.

Volley Modena: Lancellotti 1, Del Freo, Marinucci 7, Fiore 5, Visentin 12, Gerosa 6, Zironi (L), Fusco 9, Nonnati 2, Righi, Sazzi, Dodi. N.e.: Credi. All. Marone.

Arbitri: Alberto Mancuso, Raffaella Ayroldi.

Video Check: Alessandro Guagnano.

MVP: Piia Korhonen.

Durata set: 21’, 29’, 34’ (Totale 84’).

Con questo successo la Olio Pantaleo Fasano sale a 5 punti in classifica, dietro le battistrada Padova, Brescia e Talmassons. Prossimo impegno, in trasferta, contro una diretta concorrente per la zona playoff.

Giada Amatori