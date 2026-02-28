Il Direttore medico del Presidio ospedaliero “Perrino”, dott. Andrea Molino, è stato ospite del secondo appuntamento del “Business Corner”, una iniziativa di Ance Brindisi e dell’Associazione Territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi, coordinata dai rispettivi Presidenti Angelo Contessa e Giorgia Tedesco e che si è svolta nel “Flabi Mediterranean Coffee”, a Brindisi.

Alla presenza di professionisti, medici e imprenditori si è discusso di “Urban Health”, ossia dell’approccio che integra le azioni di tutela e promozione della salute nella progettazione urbana. Un tema di particolare attualità, visto che continua a crescere la consapevolezza del rapporto sempre più stretto tra benessere fisico, psichico e sociale e l’ambiente urbano in cui si vive.

Nel corso della serata, grazie anche ai numerosi interventi, è emersa la necessità di assicurare, a livello centrale, regionale e locale, una governance capace di contribuire alla progettazione di un assetto urbano equilibrato e che faciliti gli stili di vita corretti. Il tutto, attraverso un approccio multidisciplinare tra i diversi attori coinvolti, tra i quali – ad esempio – architetti, economisti (anche con specifiche competenze in campo sanitario) ingegneri imprenditori edili. Un percorso trasversale tra i vari livelli istituzionali e di governance sanitaria per la valutazione del costo-beneficio e dell’impatto sulla salute delle politiche urbane, con il chiaro intento di fare sintesi tra luoghi, contesti sociali e stili di vita. Un tema, quello dell’Urban Health, che sarà ulteriormente approfondito nei prossimi mesi con iniziative specifiche.

Al secondo appuntamento del “Business Corner” ha partecipato anche la dirigente medica del Centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino, dott.ssa Antonella Miccoli, alla quale i partecipanti hanno manifestato la volontà di dar vita ad una iniziativa specifica improntata sull’importanza della donazione di sangue. Si conferma, in questo modo, la mission di “Business Corner” di generare idee e di coinvolgere vari settori della società brindisina nei processi di crescita del territorio provinciale.

