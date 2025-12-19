Caffè Ausonia sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi ed Estra Pistoia, in programma domenica 21 dicembre al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Silver Sponsor per il quinto anno consecutivo con la società biancoazzurra, è uno storico punto di ritrovo per cittadini, forestieri e turisti nel cuore del centro della città sin dal 1963. Ausonia, degli amici Carmelo Caponoce e Chiara D’Alterio, grandissimi tifosi di pallacanestro, è ormai riconosciuto come marchio di qualità assoluto per ogni tipo di produzione dolce e salata.

L’uso di prodotti rigorosamente artigianali dalle colazioni, rosticceria tipica salentina fino alla pausa pranzo con tavola calda, insalate, piatti freddi e poi pasticceria, mignon, torte per ricorrenze, gelateria nel periodo estivo, aperitivi e un servizio a 360° ai propri clienti sia all’interno che all’esterno del locale tutti i giorni dalle 05:30 alle 20:30 e la domenica dalle 05:30 alle 14:00, ne fanno un vero punto di riferimento per la città e tutto il territorio.

Le dichiarazioni dell’assistant coach Valtur Brindisi, Marco Cardillo: “Domenica sarà una partita importante per ripartire dopo i due passi falsi di Bergamo e Rieti. Giocheremo davanti al nostro pubblico, occasione per continuare a far valere il fattore campo e ritornare alla vittoria. Dovremo fare una partita più attenta sul piano difensivo, Pistoia è una buona squadra che ha avuto difficoltà in questa prima parte di stagione ma dispone di italiani di livello che hanno giocato anche in Serie A e due americani che hanno dimostrato di poter essere un fattore in questa categoria. Dobbiamo tornare a mettere in campo ciò che ci ha permesso di ottenere diverse vittorie”.

La partita sarà trasmessa domenica 21 dicembre in diretta alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Biglietti disponibili a partire da €14 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati sul territorio. Botteghino del palasport aperto il giorno della partita a partire dalle ore 16:30.

