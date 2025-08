In riferimento alla nota del Ministero della Salute prot. 0000586-21/07/2025-DGEME-MDS-P, che richiama l’attenzione sulla circolazione dei virus West Nile (WNV) e Usutu (USUV) sul territorio nazionale, e in considerazione della rilevanza di tali infezioni per la salute pubblica, il Comune di Fasano comunica il calendario aggiornato dei servizi di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione per i mesi di agosto e settembre 2025, volti a rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei vettori.

Il Ministero della Salute ha evidenziato che al 20 luglio 2025 sono stati registrati 10 casi di infezione da West Nile, con 2 decessi, e la presenza del virus è stata confermata in 11 pool di zanzare, 7 uccelli bersaglio e in un cavallo. Il virus Usutu è stato rilevato in due pool di zanzare. Le regioni con circolazione confermata di WNV includono Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lombardia, Sardegna e Puglia, mentre l’USUV ha interessato finora l’Emilia Romagna.

Per la tutela della salute pubblica e animale, e in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute, il Comune di Fasano, in collaborazione con VS ECOSYSTEM Ambiente & Architettura Società Cooperativa, ha pianificato i seguenti interventi:

CALENDARIO SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ANTIALARE, ANTILARVALE, DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO DI FASANO E FRAZIONI

Agosto 2025:

• Lunedì 04 Agosto: Disinfestazione Antilarvale inizio ore 07.00

• Lunedì 04 Agosto: Derattizzazione inizio ore 07.00

• Lunedì 04 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Martedì 05 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Mercoledì 06 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Lunedì 11 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Lunedì 18 Agosto: Disinfestazione Antilarvale inizio ore 07.00

• Lunedì 18 Agosto: Derattizzazione inizio ore 07.00

• Martedì 19 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Mercoledì 20 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Giovedì 21 Agosto: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Martedì 26 Agosto: Deblattizzazione inizio ore 23.00

Settembre 2025:

• Lunedì 01 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Martedì 02 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Mercoledì 03 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Lunedì 15 Settembre: Derattizzazione inizio ore 07.00

• Martedì 16 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Mercoledì 17 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Giovedì 18 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Lunedì 22 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Martedì 23 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Mercoledì 24 Settembre: Disinfestazione antialare inizio ore 23.30

• Giovedì 25 Settembre: Deblattizzazione inizio ore 23.00

• Lunedì 29 Settembre: Derattizzazione inizio ore 07.00

Gli interventi di disinfestazione antialare saranno svolti in più turni per coprire l’intero territorio comunale:

• 1° Turno: Fasano, Stazione di Fasano, Savelletri, Torre Canne, Torre Spaccata

• 2° Turno: Selva di Fasano, Canale di Pirro, Laureto, Cocolicchio, Lamie di Olimpia, Pezze di Greco, Pezze di Monsignore, Pezze Vicine, Pozzo Faceto, Speziale, Montalbano

Si raccomanda alla cittadinanza di adottare le misure preventive individuali suggerite dal Ministero della Salute, tra cui l’uso corretto di repellenti, indumenti protettivi, installazione di zanzariere e l’eliminazione dei ristagni d’acqua che possono favorire la proliferazione delle zanzare.

Si invita la popolazione a prendere visione del calendario e a collaborare per la buona riuscita degli interventi.

Ufficio Stampa

Città di Fasano