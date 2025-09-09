Venerdì 12 settembre, alle ore 10:30, presso il piazzale della Caserma “Ermanno Carlotto” di Brindisi, si svolgerà la cerimonia di cambio al comando della Forza Anfibia della Brigata Marina San Marco e del presidio militare di Brindisi. L’evento sarà presieduto dal Comandante in Capo della Squadra Navale e della Forza Marittima Europea, ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, e vedrà l’avvicendamento tra il contrammiraglio Massimiliano Giuseppe Grazioso (cedente) e il contrammiraglio Michele Orini (accettante).

Dopo oltre tre anni alla guida della Brigata, l’ammiraglio Grazioso lascia il comando al termine di un periodo intenso durante il quale gli uomini e le donne del “Leone Alato” hanno contribuito alle principali operazioni marittime e sono stati impegnati in diversi teatri operativi terrestri in ambito nazionale, internazionale e interforze.

L’ammiraglio Orini, già Comandante della Terza Divisione Navale, torna alla Brigata Marina San Marco assumendo la responsabilità di garantire continuità e sviluppo alle capacità di un reparto storicamente in prima linea, riconosciuto per professionalità, prontezza e flessibilità.

La cerimonia rappresenta un momento di alto valore istituzionale per la Marina Militare e per la città di Brindisi, sede storica del reparto anfibio della Forza Armata.