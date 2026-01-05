Era presumibilmente lì da ieri sera il cane da caccia finito all’interno di un pozzo profondo circa sei metri lungo la strada provinciale 96, la litoranea salentina.

Durante una battuta di caccia i proprietari ne avevano perso le tracce e solo questa mattina, tornando sul posto, si sono resi conto dell’accaduto e hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, che ha avviato le operazioni di recupero in un contesto particolarmente delicato: sul fondo del pozzo era presente circa un metro e mezzo d’acqua. I soccorritori hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) per calarsi all’interno e raggiungere l’animale.

Il cane, infreddolito ma in buone condizioni generali, è stato recuperato in sicurezza e affidato al proprietario. Un intervento risolutivo che ha evitato conseguenze drammatiche e si è concluso con un lieto fine, dopo ore di apprensione.