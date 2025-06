“A nome dell’UGL esprimo profondo cordoglio alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, colpito mortalmente in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, durante un’operazione di controllo stradale. Si tratta di un atto vile e ignobile che condanniamo con fermezza e che non deve restare impunito. Questo tragico episodio ci ricorda il prezzo altissimo che le Forze dell’Ordine pagano quotidianamente per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro Paese. Con profonda commozione ci stringiamo all’Arma dei Carabinieri e ai colleghi del militare caduto, rinnovando il nostro pieno sostegno a chi, con coraggio e spirito di servizio, difende ogni giorno i cittadini mettendo a rischio la propria vita. Auspichiamo che i responsabili di tale crimine vengano rapidamente assicurati alla giustizia e ribadiamo l’importanza di rafforzare la tutela e la sicurezza degli operatori in divisa, presidio imprescindibile dello Stato e della convivenza civile”. Lo dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale UGL, e Marcello Fazio, Segretario Regionale UGL Puglia, in merito al decesso del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie colpito mortalmente in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.