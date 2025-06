Di Cesare: «Solidarietà e vicinanza alla famiglia, bisogna investire nella cultura della legalità e nel lavoro»

L’episodio violento che oggi ha segnato la nostra comunità, portandoci via il brigadiere Carlo Legrottaglie, ci sconvolge e allo stesso tempo ci impone una riflessione.

La vicenda va inquadrata in un contesto territoriale che, nonostante l’impegno delle Forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato, della società civile, mostra ancora tante difficoltá rispetto alla complessità della lotta alla criminalità e alla sua presenza insidiosa.

Questo episodio è un campanello d’allarme che richiama a responsabilità tutta la collettività brindisina che deve proseguire ad investire in formazione e cultura della legalità, ma anche in politiche industriali e qualità del lavoro, favorendo più occupazione, superando il degrado criminoso.

La CGIL Brindisi esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia Legrottaglie e all’Arma dei Carabinieri.

Salvatore Tondo (SILP Brindisi)

Massimo Di Cesare (Segretario generale CGIL Brindisi)