La Cisl Taranto Brindisi manifesta sgomento e dolore per l’efferato assassinio del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, da parte di due rapinatori; ed esprime sentita solidarietà e vicinanza tanto ai suoi affetti più cari, quanto alla grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri, baluardo di legalità, di sicurezza, di giustizia, di rassicurazione sociale e di prossimità per tutti i cittadini italiani.

Sono le ragioni, queste, per cui la Cisl territoriale hanno reso onore al Comandante del Carabinieri di Brindisi, il Colonnello Leonardo Acquaro e tramite la sua persona agli oltre 500 Carabinieri che operano presso il Comando provinciale conferendogli il Premio Capitello, edizione 2024, destinato a persone o realtà sociali che si contraddistinguono per il servizio al bene comune.

La missione dell’Arma sul territorio è, appunto, di servizio alla comunità per il bene della collettività ed il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie ne è stato fulgido esempio.

Il Gruppo dirigente della Cisl confida che la giustizia faccia il suo corso in tempi brevissimi e che la comunità nazionale, il cui cordoglio è già stato autorevolmente manifestato dalle più alte cariche dello Stato, a partire dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tributi il giusto onore ad un martire caduto nell’adempimento del proprio dovere al servizio dello Stato.

